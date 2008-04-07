Спілка секретарів місцевих Рад звернулася з листом до Президента

Спілка секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад висловлює глибоку стурбованість широкомасштабним наступом на місцеве самоврядування та права громад, який розпочався в Україні.

Про це йдеться у відкритому листі Спілки до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради і Кабінету міністрів, текст якого передано агентству УНІАН.

У листі висловлюється переконання, що єдиним джерелом влади є громада, і саме їй належить право оцінювати роботу місцевої влади та влади в цілому. Кожен депутат, кожен міський голова постійно повинен справами доводити, що він є гідним вибору громадян.

Спілка наголошує, що рівень ефективності роботи кожного міського голови або ради може бути оцінений лише на чергових виборах, результат яких на пряму залежатиме від того, чи відчувають місцеві жителі реальний захист їх інтересів з боку місцевої влади.

"Проте сьогодні волю виборців в різних куточках України починає підміняти політична доцільність на догоду певних політичних сил. Це відбулося в Сумах, в Миколаєві, у Тернополі. Київ став випробувальним майданчиком технології політичного рейдерства щодо влади на місцях та нехтування вибором громади, її конституційних прав обирати підзвітну та підконтрольну владу.

Ми не можемо змиритися з тим, що у діях як уряду, так і Верховної Ради України містяться цілеспрямовані та свідомі атаки на місцеве самоврядування. Цей «політичний курс» здійснюється всупереч Конституції та законам України, ігнорує норми та принципи Європейської хартії місцевого самоврядування, що є невід’ємною складовою українського законодавства", йдеться у листі.

Спілка секретарів місцевих рад Асоціації міст України закликає Президента, парламент та уряд сформувати погоджені підходи для виходу із ситуації, що склалася, та недопущення її повторення у майбутньому.

На переконання авторів листа, першочерговими кроками назустріч місцевому самоврядуванню з боку усіх органів державної влади мають стати:

обов’язкове погодження проектів законів та інших нормативних актів щодо місцевого самоврядування з Асоціацією міст України та громад;

перегляд принципів формування видаткової частини державного бюджету у напрямку підвищення фінансової самостійності громад;

якнайшвидше скасування імперативного мандату для депутатів місцевих рад та запровадження мажоритарної системи виборів до них;

Як зазначає Спілка секретарів міських рад Асоціації міст України та громад, "системне вирішення питань, пов’язаних із розвитком самоврядування в Україні, можливе лише в рамках конституційного процесу. Реформа місцевого самоврядування, яка має стати однією з основних складових оновленої Конституції, повинна безповоротно змінити наголос на виразне посилення громад як реальних осередків народовладдя і демократії в Україні".