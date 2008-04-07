Екс-мер Києва братиме участь у виборах

Екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО висунув свою кандидатуру на посаду столичного міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява О.ОМЕЛЬЧЕНКА про намір балотуватися на виборах мера була зачитана сьогодні на засіданні Київської міської територіальної виборчої комісії.

Згідно із заявою, він пропонує свою кандидатуру як самовисуванець.

Відповідно до прийнятого тервиборчкомом рішення, О.ОМЕЛЬЧЕНКУ буде видано зразки підписних листів для збору підписів на його підтримку.

На прохання журналістів один з членів комісії підтвердив, що це саме колишній Київський міський голова О.ОМЕЛЬЧЕНКО, а не його однофамілець.

За його словами, співпадає дата народження екс-мера столиці, тобто це саме той О.ОМЕЛЬЧЕНКО, який керував столицею до 2006 року, зазначив член тервиборчкому.