Чубаров: За логікою ФСБ, справу за "замах на територіальну цілісність РФ" можна порушити і проти Меркель

Так Чубаров на своїй сторінці у Facebook прокоментував кримінальну справу російської ФСБ проти нього за «заклики до порушення територіальної цілісності держави».

«Якщо слідувати «логіці» ФСБ, то наступними фігурантами кримінальної справи «про замах на територіальну цілісність Росії» ризикують стати лідери понад 100 країн світу, які не визнають анексію Криму Росією ... Якось особливо тривожно стало за пані Меркель, яка під час нещодавньої зустрічі з Путіним зазначила, що Крим залишається частиною незалежної України», – написав Чубаров.

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За його словами, звістка про відкриття проти нього кримінальної справи застала його у Стамбулі, звідки він вилітає у Київ