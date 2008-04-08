Настоятель Лаври архієпископ Павло йде на київські вибори з комуністами
09:31, 08 квітня 2008Політика
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У першій п`ятірці
|Петро Симоненко
Лідер КПУ Петро Симоненко повідомив, що до першої п`ятірки виборчого списку комуністів увійшов настоятель Києво-Лечерської Лаври архієпископ Павло.
Це вже не перший випадок участі священнослужителів Української Православної Церкви Московського Патріархату у виборах. Наприклад, митрополит Одеський Агафангел не так давно був вибраний депутатом за списками Партії Регіонів. В Ужгороді ж у виборах мера свого часу брав участь священик Димитрій Сидір, лідер русинського руху.
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