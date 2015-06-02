Власенко розкритикував подання ГПУ щодо зняття недоторканності з Клюєва

Про це він заявив в коментарі LB.ua.

"Ніхто не може сказати, що я буду захищати Клюєва, тому що він мені особисто стільки зробив, що він мені точно, м'яко кажучи, не друг. І я повністю підтримую той слоган, який вивісили у парламенті - Клюєв має сидіти у в'язниці. Крім того, він в публічній площині стільки наробив, що можна як десять подань на нього надати...", - зазначив Власенко.

"Але замість цього, Генпрокуратура направляє папірець, яка викликає у мене два питання. Або вони домовилися, або в ГПУ - непрофесіонали. Тому що в поданні на Сергія Клюєва написано, що Андрій Клюєв в невстановленому місці в невстановлений спосіб створив тиск на конкурсну комісію. А це свідчить про те, що Сергій Клюєв скоїв злочин. Якщо ми підтримаємо дане подання, то через якийсь час Клюєв принесе нам рішення Євросуду про політичні мотиви цієї справи", - пояснив депутат.

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Він також нагадав, що парламент проголосував за притягнення до відповідальності трьох суддів "за такими же поганими документами". "І де ці судді? Де судді в тюрмах? Де подання щодо інших судей?" - додав він.

Нагадаємо, Клюєв підозрюється в шахрайстві в особливо великих розмірах, йому загрожує 10 років позбавлення волі.