ВР дозволила вводити на територію України миротворців ООН і ЄС

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (№2953).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону дозволить створити необхідні умови для розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що, у свою чергу, має забезпечити якнайшвидшу нормалізацію обстановки, відновлення правопорядку і життєдіяльності, конституційних прав і свобод жителів населених пунктів Донецької та Луганської областей та сприяти поверненню людей до вимушено залишених місць постійного проживання.

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Проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в Україні надасть можливість для забезпечення ефективної імплементації протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року про виконання положень зазначеного вище протоколу та комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

Законом визначається, що мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, зокрема, це надання Україні, на її прохання, допомоги у вигляді проведення на її території міжнародної операції з підтримання миру і безпеки на підставі рішення ООН та/або Євросоюзу.

Встановлюється, що потенційні носії ядерної зброї, інших видів масового ураження допускаються відповідно до міжнародного договору України для короткострокового розміщення на території України за умови забезпечення належного контролю з боку України за перебуванням на її території.

Забороняється допуск на територію України підрозділів збройних сил держав, які не визнали її незалежність і територіальну цілісність або висувають до неї територіальні претензії, розв’язують проти України збройну агресію.

Серед вимог до міжнародного договору України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України встановлюється тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі до досягнення мети такого перебування.

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До переліку підстав для денонсації міжнародних договорів України щодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав відносено порушення мети перебування підрозділу збройних сил інших держав на території України.

Встановлюється, що пропозиція щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, у тому числі тих, що братимуть участь у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, вноситься до Ради національної безпеки та оборони Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням у необхідних випадках з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.