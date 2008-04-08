Черновецький: незаконні забудовники ховаються за мандатами БЮТ

Сьогодні Київський міський голова Леонід Черновецький здійснив робочу поїздку на місце колишнього незаконного будівництва на Пейзажній алеї, де взяв участь у благоустрої цієї території.

«Сьогодні поставлено крапку у незаконній забудові на Пейзажній алеї. І нині представники Блоку Леоніда Черновецького, зокрема і я, розпочали благоустрій цієї території», - заявив Київський міський голова.

Він зазначив, що робота з приводу заборони незаконних забудов, дозволи на які видавала колишня влада, здійснюється послідовно, для чого створено спеціальний реєстр.

«Ми ретельно підходимо до перевірки дозволів на будівництво. Депутатами Блоку Леоніда Черновецького створено спеціальний реєстр незаконних забудов. Більше 30 вже було закрито за останні два роки. У списку – ще 24 забудови, у яких немає дозволів і які ми закриємо найближчим часом», – заявив Леонід Черновецький.

Київський міський голова зазначив, що за кожним незаконним забудовником стоять або вищі партійні керівники, або спонсори політичних партій і рухів, які прагнуть потрапити до Київради.

«Практично всі незаконні забудовники з цього реєстру ховаються за депутатськими мандатами від БЮТ або шукають прикриття у Блоці Кличка. Але все таємне стає явним.

Блок Леоніда Черновецького – єдина політична сила, яка не має і не шукає ніякого «прикриття» у Верховній Раді або Кабміні. У нас один пріоритет – працювати на благополуччя киян», - заявив Леонід Черновецький.

Мер Києва підкреслив, що, крім ліквідації незаконних забудов, Блок Леоніда Черновецького має намір на цих територіях будувати дитячі і спортивні майданчики або здійснити озеленення.

«На кожному місці, де закрили незаконну забудову, ми розбиватимемо сквер, дитячий або спортивний майданчик для жителів столиці і майбутнього покоління киян. Це наша принципова позиція», – заявив Леонід Черновецький.