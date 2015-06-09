Обрано голову Вищої ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні члени ВРЮ також розглянуть питання призначення заступника голови ВРЮ, керівників секцій, сформують самі секції ВРЮ та затвердять штатний розпис, щоб взяти членів ВРЮ на постійну основу.

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Довідка УНІАН.Вища рада юстиції складається з 20 членів. Верховна Рада, президент, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів та з’їзд представників юридичних вишів призначають до ВРЮ по троє членів, а також всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою голова Верховного суду України, міністр юстиції України, генеральний прокурор України. Для початку роботи ВРЮ необхідно набуття повноважень 14 членами Вищої ради юстиції.

25 квітня ІІІ з’їзд адвокатів України призначив двох членів ВРЮ. Також Всеукраїнська конференція працівників прокуратури 27 квітня призначила двох членів Вищої ради юстиції та з'їзд представників юридичних вишів 28 квітня – ще двох.