З юридичної точки зору перешкод для роботи ВРЮ сьогодні немає - заступник представника України у Венеціанській комісії

Таку думку висловив заступник представника України у Венеціанській комісії, експерт Володимир Пилипенко.

«З юридичної точки зору Вища рада юстиції може зібратись на засідання хоч завтра. Сьогодні до складу ВРЮ обрано 14 членів з 20 передбачених законом, а необхідний кворум для того, щоб Вища рада юстиції розпочала своє засідання становить 11 членів, тобто - більшість складу цього органу. Повторюсь, з юридичної точки зору перешкод для роботи ВРЮ сьогодні немає. Але Вища рада юстиції не може зібратись на засідання, ймовірно причина цього – внутрішньо політична боротьба за вплив на ВРЮ та судову систему», - вважає Володимир Пилипенко.

За його словами для того, щоб відбулось справжнє перезавантаження роботи ВРЮ, як і судової системи загалом, необхідно внести зміни до Конституції і виключити зі складу органу політичні посади.

«Ми маємо рекомендації ПАРЄ, а також рекомендації Венеціанської комісії, де експерти радять нам виключити зі складу ВРЮ політичні посади. Поки до складу цього органу входять міністр юстиції та Генеральний прокурор України, говорити про незалежність або неупередженість ВРЮ не можна. Окрім того, у нас є рішення Європейського суду з прав людини "Волков проти України", яке українська влада досі не виконала. В рішенні йдеться про те, що склад Вищої ради юстиції є заполітизованим і його необхідно змінити - не повинні політичні органи, виконавча влада і так само прокуратура брати участь в роботі ВРЮ», - зазначив він.

Він також висловив переконання, що поки рішення ЄСПЛ та рекомендації експертів Венеціанської комісії не оформлені юридично - тобто змінами до Конституції, необхідно діяти політично.

«Міністр юстиції повинен почати із себе, і показати, що він не втручається в діяльність цього органу. Наприклад, він може не приймати участь в роботі ВРЮ, зараз до складу органу обрано достатньо членів, тому засідання і без представника Кабміну буде легітимним. Такий крок з боку української влади міг би дати гарний сигнал нашим європейським партнерам про серйозність намірів влади повести справжню реформу судової системи, а не переписати реформу під себе», - відзначив представник ВК.