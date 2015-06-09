Резолюція Європарламенту: Росія більше не вважається стратегічним партнером ЄС

Про це йдеться в тексті резолюції Європарламенту, за який євродепутати голосуватимуть 10 червня.

"На даний момент Росія внаслідок своїх дій в Криму та в Східній Україні, не може більше розглядатися як, або вважатися "стратегічним партнером", - говориться в документі, передає Європейська правда.

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"Стратегічне партнерство повинно ґрунтуватися на взаємній довірі і повазі міжнародного права, яке ґрунтується на демократії, державному суверенітеті і свободі вибору внутрішнього конституційного порядку та зовнішньополітичних орієнтацій", - наголошується в резолюції.

У документі також підкреслюється, що відновлення співпраці між Росією та ЄС можливе лише за умови, що "Росія поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи Крим, повністю реалізує мінські угоди (які включають в себе повний контроль кордону з боку української влади беззастережне виведення російських військ і озброєнь, і негайне припинення надання допомоги повстанським групам)".

Окрім того, європарламентарі вимагають від РФ "припинити дестабілізаційні дії на кордонах ЄС", а також висловлюють занепокоєння через підтримку та фінансування Росією радикальних і екстремістських партій у державах-членах ЄС".

"(Резолюція) закликає Єврокомісію розробити законодавство, що забороняє фінансування політичних партій в ЄС політичними або економічними суб'єктами за межами ЄС", - наголошується в документі.

Також європарламентарі закликають Єврокомісію "без зволікання виділяти достатнє фінансування для конкретних проектів, спрямованих на протидію російській пропаганді і дезинформації всередині ЄС".