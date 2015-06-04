Для посилення санкцій Україна має надати беззаперечні докази участі Росії у конфлікті - депутат ЄП

Про це Бален заявив у Брюсселі журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я - проти скасування санкцій, тому що для цього немає жодних підстав. Ми повинні довести те, що очевидно, що росіяни присутні в Україні, і коли у нас буде більше доказів, я прогнозую нові санкції. Можливо, Росія навіть не зможе більше перебувати у складі платіжної системи SWIFT, що дійсно завдасть по ній удару. Росія повинна залишити Україну, включаючи Крим, і потім ми будемо говорити", - заявив він.

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За словами депутата європарламенту, докази присутності російських військ в Україні необхідні, щоб спростувати слова президента Росії Володимира Путіна про те, що на сході України немає російських військових, а є добровольці.

"Тому ми повинні встановити, що це - російські війська, чи, як мінімум, росіяни з РФ. І чим краще ми це зробимо, тим більше ми зможемо сказати, що ви порушуєте Мінські домовленості, хоча, я думаю, що це погані домовленості. Чим більше доказів у нас буде, тим краще просуватися з подальшими санкціями проти Росії", - переконаний Бален.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії у 2014 році США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

Лідери ЄС на цьогорічному весняному саміті прив'язали питання продовження секторальних санкцій проти РФ з виконанням Мінських домовленостей. Це дозволило говорити про те, що санкції не послаблять принаймні до кінця 2015 року.

Поки що ЄС має намір прийняти рішення про продовження санкцій до кінця січня 2015 року на саміті 25-26 червня. Ця дата не є остаточною, і держави члени мають час для оцінки виконання Мінських угод.

В липні ЄС також має намір продовжити візові та фінансові санкції проти окремих росіян і українських терористів. Термін цих заходів спливає у вересні, і ці санкції також можуть продовжити до кінця січня.

Крім того, також в липні ЄС може продовжити на рік санкції проти самопроголошеної кримської влади і російських фірм, які там працюють.

3 червня пише The Wall Street Journal з посиланням на низку європейських чиновників і дипломатів написав, що протягом найближчих тижнів ЄС може продовжити широкі економічні санкції проти Росії та росіян до кінця січня наступного року.