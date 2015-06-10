Путін заявляє, що Мінські угоди виконуються "вибірково"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Мілані з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

«Наголошую, що в узгодженому в білоруській столиці документі пов'язано всі ключові аспекти врегулювання: політичні, військові, соціально-економічні, гуманітарні. І виконуються вони, на жаль, не повністю, а вибірково», - сказав Путін.

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Він наголосив, що під час зустрічі обидві сторони погодились, що альтернативи Мінським угодам не існує.

«Звичайно, (на переговорах) приділили увагу кризі в Україні. Характерно, що обидві сторони виходять з того, що альтернативи мирному врегулюванню немає, і Росія так само, як і Італія, хочу на цьому наголосити, виступає за повну імплементацію Мінських домовленостей», - сказав Путін.