Майже кожен тридцятий населений пункт в Україні перейменують в рамках декомунізації - ЗМІ

Співробітники Українського інституту національної пам'яті та волонтери аналізують майже 30 тисяч назв українських міст і сіл.

Дані постійно оновлюються: так, перелік з 22 міст додали ще шість, збільшилася і кількість смт, які потрібно перейменувати, з 44-х до 48-ми, передає DT.UA.

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Іноді походження назв потребує додаткового дослідження, пояснюють історики. Наприклад, село на Львівщині з, здавалося б, звичайною назвою Максимівка увіковічнює офіцера НКВД Максимова, який воював проти УПА. Громада ще з 2008 року прагне повернути селу історичну назву Лібухова. А село Хрущова Микитівка на Харківщині, попри очевидні аналогії, назване так ще у XVII-XVII століттях на честь двох козаків: в 1676 р. уманський полковник Микита Сененко одержав жалувану грамоту на ці землі, а з 1738 р. в Микитівки новий власник - ніжинський полковник Іван Хрущов.

Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки" набрав чинності 21 травня.