Москаль розпорядився перевірити назви 14 населених пунктів в ході декомунізації Луганщини

14:17, 27 квітня 2015
Політика
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Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль доручив науково обгрунтувати відношення або його відсутність до комуністичного минулого назв окремих населених пунктів області.

Фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Москаля.

Як зазначається, мова йде про наступні населені пункти: у Марківському районі — с. Комуна; у Міловському районі — с. Червона Зірка, с. Червона Зоря та с. Дзержинське; у Сватівському районі — с. Жовтневе, с. Комсомольський, с. Свердловка, с. Артемівка; у Станично-Луганському районі — с. Піонерське, с. Войтове, с. Артема, с. Червоний Жовтень; у Троїцькому районі — с. Калініне, с. Жовтневе.

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Згідно з повідомленням, оскільки архівні документи залишилися на окупованій території, походження топонімів (назв населених пунктів) з’ясовуватимуть науковці.

"Доручення Г. Москаля пов’язане з прийняттям Верховною Радою України законів про "декомунізацію", згідно з якими топоніми, що мають відношення до комуністичного режиму та його ідеологів, мають бути перейменовані місцевими органами влади", - пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.

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