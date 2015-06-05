Кабмін просить Порошенка звільнити Кіхтенка з посади голови Донецької ОДА

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду сьогодні, 5 червня.

Кабінет міністрів України вніс президенту України Петру Порошенку подання щодо звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Кіхтенка у зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків. Читайте такожГолова Донецької ОДА відповість за зрив термінів спорудження укріплень і окопів - Порошенко Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п’ятницю, 5 червня.

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