У Путіна пригрозили Заходу новими санкціями

За словами Пєскова, російська сторона вже вводила відповідні обмежувальні заходи щодо країн, які ввели проти неї санкції, і тепер готова продовжити цей процес.

Він не став уточнювати, які саме санкції Росія може ввести проти Заходу. Минулого літа обговорювалися відразу кілька варіантів наступного етапу російських контрзаходів, серед яких була заборона на ввезення в країну європейських і американських автомобілів, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше розширенням санкцій Росії пригрозили країни "Великої сімки". За підсумками їх зустрічі канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила про готовність ввести відносно Москви нові обмежувальні заходи в разі ескалації конфлікту на Україні.