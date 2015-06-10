ЗМІ: Мінфін США готовий ввести нові санкції проти Росії

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Bloomberg.

"США і наші союзники по G7 готові накласти суттєві додаткові санкції на Росію, якщо це знадобиться для відповіді на її агресивні дії на сході України", — заявив Джейкоб Лью.

Росія, у свою чергу, категорично заперечує звинувачення країн Заходу у втручанні в конфлікт на сході України.

Читайте такожОбама: через санкції Росія втратила більше $150 мільярдівЯценюк і Яресько у вівторок зустрілися з рядом високопоставлених офіційних осіб у Вашингтоні, включаючи першого заступника держсекретаря Тоні Блинкена, заступника глави МВФ Девіда Ліптона і групи сенаторів США. Обговорювалася, зокрема, реалізація програми реформ і реструктуризація боргу України перед приватними кредиторами.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав американських інвесторів до участі в масштабній приватизації об'єктів державної власності України, запланованої на друге півріччя поточного року.