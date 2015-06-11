Депутати не мають права провалити виборчу реформу – експерт

Таку думку під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 13 червня о 17.00, висловив координатор експертних груп Реанімаційного пакету реформ Вадим Міський.

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«Депутати не мають права провалити виборчу реформу, бо старий закон є поганим - як його не покращуй… Безумовно, що потрібно ухвалювати новий закон як це передбачає коаліційна угода про відкриті списки», - сказав він.

У свою чергу народний депутат України від «Батьківщини» Вадим Івченко зазначив, що на сьогодні є дуже важливим, щоб не лишився старий закон про місцеві вибори, а прийняття нового закону буде показником того, що ВР підтримує реформаторські ідеї.