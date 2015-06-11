Постпред США: Дуже багато реформ здійснилися лише на папері

Як передає кореспондент УНІАН, про це постпред США сказала під час перебування в Києві.

"Звичайно, процес реформ далеко не завершений, багато що належить зробити. Дуже багато реформ здійснилися лише на папері, але на практиці ніхто не може сказати, що колосальні проблеми, на які спрямовані ці реформи, це монополія олігархів, відсутність транспарентності, розв’язуються належним чином. Хтось іде у відставку, але не під суд", - сказала вона.

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За її словами, важливо, щоб український народ залучався до процесу реформ, "оскільки попри повільність реформ потужність ваших противників і складність проблем, побудова системи нових правил залежатиме від того, що ви змусите уряд робити".