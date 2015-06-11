Майбутній керівник одеської міліції Лорткіпанідзе отримав українське громадянство

Текст указу (№ 327/2015) розміщений на офіційному сайті президента.

Зазначається, що прийняття Лорткіпанідзе до громадянства України становить державний інтерес для України.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час прес-конференції в Одесі голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі підтвердив призначення Лорткіпанідзе начальником Головного управління МВС в Одеській області.

Він зазначив, що цей генерал поліції буде його єдиним «експортом із Грузії». Голова ОДА додав, що це призначення погоджено з міністром МВС Арсеном Аваковим, і президент Петро Порошенко поставився до його прохання з розумінням.

Як повідомлялося, Лорткіпанідзе в Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.