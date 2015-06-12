Міністр юстиції сподівається, що Гаазький трибунал оперативно розпочне слухання справи проти Путіна та його оточення

Про це він сказав в інтерв’ю 5 каналу.

Він нагадав, що «Європейський парламент звернувся до Міжнародного кримінального суду про те, що, щоб Гаазький трибунал почав розслідувати ті злочини, які спричинені російською владою на території України». За його словами, йдеться про окупацію Росією Криму та частини Сходу України».

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Міністр стверджує, що Україна має «дуже масивну доказову базу». За його словами, матеріалів дуже багато. «Це декілька величезних коробок з відео- і фото доказами стосовно Криму і Сходу України», - підкреслив міністр юстиції.

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