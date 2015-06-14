Наливайченко: Мене крісла не цікавлять

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

"Мене, в принципі, крісла не цікавлять, і я б не розвивав інтриги там, де її немає", - сказав Наливайченко, відповідаючи на запитання про можливість його відставки.

У цьому зв'язку він наголосив, що "для мене важливо, і для країни важливо, що докази (російської агресії) потраплять до міжнародного аналізу, але важливо добитися... міжнародного суду щодо агресора".

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Як повідомляв УНІАН, Наливайченко отримав відмову АПУ щодо свого візиту до Вашингтона.

Голова СБУ 16-17 червня мав відвідати США, щоб представити сенаторам і конгресменами докази російської агресії на сході України.