У Конституційній комісії пропонують обмежити суддівську недоторканність

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка.

Він зазначив, що в робочій групі Конституційної комісії щодо цього питання дійшли висновку, що необхідно розділяти загальну відповідальність судді і відповідальність професійну.

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Зокрема, за здійснення злочину суддю, як і будь-якого громадянина, потрібно притягувати до відповідальності. А коли мова йде про професійну діяльність судді, то переважає точка зору, що не можна притягувати суддю до відповідальності за прийняті ним рішення, пояснює Мусіяка.

«Суддю можна звільнити з посади тому, що він не грамотний, але якщо він, приймаючи рішення, десь комусь підіграв, тобто скоїв злочин, то він тоді притягається до відповідальності за злочин, і там теж не потрібно особливої процедури», - сказав він.

"Тобто, ми розділяємо загальну відповідальність судді і відповідальність професійну”, - додав Мусіяка.