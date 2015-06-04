Порошенко заявив, що наполягає на скасуванні депутатської недоторканності
Президент України Петро Порошенко наполягає на ухваленні остаточного рішення про скасування депутатської недоторканності та обмеження недоторканності суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».
«Закликаю! Ні, наполягаю на ухваленні остаточного рішення про скасування депутатської недоторканності та обмеження недоторканності суддівської», - сказав президент.
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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Конституційний суд почав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроекту про внесення змін до Основного Закону щодо недоторканності народних депутатів та суддів.
Верховна Рада 5 лютого підтримала постанову про направлення до КС законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) (№1776).
Законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Йдеться про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з яким народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Також пропонуються зміни до частини 3 статті 126, згідно з якими суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий і до нього не може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання при вчиненні або безпосередньо після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи.
У нинішній редакції статті ідеться про те, що суддя не може бути без згоди ВР затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
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Стаття 129 після частини 1 доповнюється новою частиною, згідно з якою притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення.
Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про План законодавчого забезпечення реформ в Україні. Планом, зокрема, передбачено строк підготовки/прийняття питання про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів і суддів) - ІІІ-IV квартал 2015-2016 року.