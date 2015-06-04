Порошенко заявив, що наполягає на скасуванні депутатської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

«Закликаю! Ні, наполягаю на ухваленні остаточного рішення про скасування депутатської недоторканності та обмеження недоторканності суддівської», - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Конституційний суд почав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції законопроекту про внесення змін до Основного Закону щодо недоторканності народних депутатів та суддів.

Верховна Рада 5 лютого підтримала постанову про направлення до КС законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) (№1776).

Законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Йдеться про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з яким народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Також пропонуються зміни до частини 3 статті 126, згідно з якими суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий і до нього не може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання при вчиненні або безпосередньо після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи.

У нинішній редакції статті ідеться про те, що суддя не може бути без згоди ВР затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

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Стаття 129 після частини 1 доповнюється новою частиною, згідно з якою притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення.

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про План законодавчого забезпечення реформ в Україні. Планом, зокрема, передбачено строк підготовки/прийняття питання про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів і суддів) - ІІІ-IV квартал 2015-2016 року.