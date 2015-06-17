Порошенко констатував посилення конфлікту на Донбасі

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що в ході розмови співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко констатував ескалацію конфлікту та відсутність відчутного прогресу у виконанні Мінських домовленостей, зокрема відсутність прогресу у звільненні заручників.

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Крім цього співрозмовники також відзначили важливість розгляду питання продовження санкцій Євросоюзом.

Також Порошенко наголосив на необхідності дотримання основоположних принципів, що закріплені в Гельсінському заключному акті, особливо напередодні відзначення його 40-річчя і проведення ювілейної сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Фінляндії. «Незаконна анексія Криму та агресія Росії на Донбасі стали брутальним порушенням цих основоположних принципів, зокрема територіальної цілісності і суверенітету незалежної держави», - заявив Порошенко.

Співрозмовники домовилися залишатися у тісній координації.