Здравниці окупованого Криму заповнюються лише на третину

Про це заявив так званий "міністр курортів і туризму Криму" Сергій Стрельбицький, повідомляє радіо "Свобода". "Пасажиропотік сьогодні трохи зменшився, торік працювала і залізниця, і була велика кількість біженців, але тим не менше кількість відпочиваючих зросла на 5,3%", – сказав "міністр".

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За його словами, є певний дисбаланс – деякі туроб’єкти показують півроку завантаження на рівні 100%, але є й такі, де заповнюваність не більше 7-10%.

"Якщо взяти в середньому, то заповнюваність за півроку становить 30-35%. Це непоганий показник", – вважає Сергій Стрельбицький.

Він зазначає, що диспропорція пояснюється значним перекосом туристичного потоку по регіонах півострова. Згідно з його даними, 53% відпочиваючих вибрали Ялту, 13% – Алушту, 10% – Євпаторію, 8% – Саки, 5% – Феодосію.

Курортний сезон в анексованому Криму почався 1 травня. Місцева "влада" сподівається, що відпочивати на півострів у цьому році приїде 4,3 млн туристів. Це на 15% більше, ніж у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, нинішній курортний сезон в окупованому Росією Криму стартував провалом. Майже у всіх курортних містах спостерігалися безлюдні пляжі і порожні санаторії. Втім як і в торішньому сезоні.

Примітно, що в минулому році працівникам усіх російських державних компаній і підприємств також настійно рекомендували вирушить на відпочинок у Крим.