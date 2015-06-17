Латвія заборонила в'їзд до країни російському мільйонеру

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

За інформацією видання, його проекти в Латвії – в тому числі в сфері нерухомості – заморозять і продадуть. При цьому у МВС Латвії не змогли пояснити причини, за якими Чернін потрапив до "чорного списку".

Повідомляється, що рішення щодо Черніна приймав міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс.

"Рішення прийнято, ґрунтуючись на оцінці служб безпеки, підстави були представлені персоні індивідуально", - повідомили у прес-службі МВС.

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За законодавством Латвії, глава МВС може внести іноземця до "чорного списку", ґрунтуючись на оцінці компетентних правоохоронних органів.

Крім того, рішення глави МВС можна оскаржити у Сенаті Верховного суду.

У випадку, якщо рішення ґрунтується на інформації, отриманій у результаті розвідувальної або контррозвідувальної діяльності служб держбезпеки, його можна оскаржити у генерального прокурора, який є останньою інстанцією.

У МЗС Латвії повідомили, що не будуть коментувати конкретні причини заборони, оскільки пояснення можуть дати тільки конкретній особі, щодо якої прийнято таке рішення.