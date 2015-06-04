ЗМІ опублікували список осіб, яких влада окупованого Криму планує переслідувати через місцевий Євромайдан

Про це свідчать документи, передані виданню Крим.Реалії кримськими джерелами.

До списку потрапили відомі правозахисники, активісти і звичайні громадяни. Серед підозрюваних є люди, які вже так чи інакше піддавались погрозам чи були притягнуті до відповідальності «новою» кримською прокуратурою.

Зокрема, в ньому фігурують Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Заїр Смедляєв, Андрій Щекун, родина Ковальських, Едуард Леонов, Сергій Юрченко, Сергій Мокренюк та інші кримчани.

Читайте такожРада призначила на довічні посади суддів, які переслідували ЄвромайданУ списку також значиться ім'я Олександра Костенка, якого в перебігу гучної справи в Криму за побиття «беркутівця» на Майдані «прокурор» Поклонська вже засудила до 4 років і 2 місяців в'язниці.

У переданих списках багато людей, які вже залишили півостров і перебувають на материковій частині України, що зазначено і в самих документах.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, Слідчий комітет Російської Федерації по Республіці Крим встановив імена та прізвища командирів, які збирали в Криму прихильників Євромайдану.