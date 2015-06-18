Геращенко: Клюєв втік з України через окуповані території "ДНР/ЛНР"

Про це середу, 17 червня, в кулуарах парламенту заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко, пише Гордон.

"До моменту дачі згоди на арешт Клюєва його не можна було затримати, тому він поїхав через територію "ДНР"/"ЛНР" на територію іншої держави", – сказав Геращенко.

За словами нардепа, щоб уникнути такої ситуації, парламент мав би відразу дати згоду на затримання Клюєва та його арешт.

"Але є один нюанс: уявіть, що ви той самий депутат Клюєв, і генпрокурор звертається до Верховної Ради з поданням вас затримати і заарештувати. Але при цьому засідання буде через три дні. Що ви зробите? Сядете і поїдете", – зазначив Геращенко.

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