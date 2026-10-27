Через удари РФ місто на Сумщині вже четверту добу залишається без світла

Наразі немає жодних прогнозів щодо його відновлення.

У місті Конотоп на Сумщині вже четверту добу відсутня електроенергія після російських ударів в ніч на 24 жовтня.

Як повідомив мер міста Артем Семеніхін, наразі жодних прогнозів щодо відновлення світла немає.

"На жаль, прогнозів щодо світла немає. Жодних прогнозів", - написав він у Telegram.

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В етері Суспільного він зазначив, що ворог підступно вдарив по цивільний інфраструктурі міста.

"Місто без електроенергії у більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, лікарня працює на генераторах", - зазначив міський голова.

За його словами, вода в Конотопі подається за графіками: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00. Також в місті працюють "Пункти незламності".

В "Сумиобленерго" запевнили, що роботи з ліквідації наслідків ударів російської армії по енергетичних об’єктах на Сумщині тривають. Водночас терміни виконання робіт безпосередньо залежать від безпекової ситуації та можливості безпечно працювати на пошкоджених об’єктах.

Атаки на об’єкти енергетики в інших містах

26 жовтня росіяни атакували реактивним безпілотником цивільну інфраструктуру в Чернівецькій області. Через падіння уламків БпЛА було пошкоджено один з об’єктів енергетики. Внаслідок цього в деяких районах Чернівців зникло світло.

Загалом, за даними Міністерства енергетики, минулого тижня РФ 126 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України. За цей період зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

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