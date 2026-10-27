Росія та США можуть підписати ще одну-дві угоди до кінця року, – Le Monde

У Росії заявляють, що адміністрація Дональда Трампа дедалі краще розуміє вигоди економічної співпраці з Москвою.

До кінця року Росія та США можуть підписати ще один або два спільні проєкти на додаток до угоди щодо дизельного пального, пише Le Monde.

Кирило Дмитрієв, близький соратник Володимира Путіна, стверджує, що економічна співпраця між двома країнами неминуча. Керуючий директор Американо-російської торговельної палати в Москві Роберт Ейджі не приховує захвату від зближення США та Росії, а також прогнозує поглиблення економічних звʼязків.

Ейджі, який був присутній на Веронському євразійському економічному форумі в Стамбулі, заявив, що Росія та США можуть укласти нові угоди вже до кінця року.

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"До кінця року буде підписано ще один або два російсько-американські проєкти – на додачу до угоди щодо дизельного пального", – спрогнозував він.

За словами Ейджі, санкції завдали шкоди американським компаніям, водночас принісши вигоду китайському бізнесу.

"Санкції завдали шкоди американським компаніям, натомість принісши вигоду китайським фірмам – і Трамп це зрозумів", – сказав керуючий директор торговельної палати.

Він також заявив: "Наші цілі збігаються (...). Ми чітко відчуваємо, що наближаємося до завершення цього конфлікту".

Натомість Дмитрієв заявив, що економічна співпраця з Росією неминуча. Він пов’язав це з поверненням Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році.

"Економічна співпраця з Росією неминуча", – наголосив Дмитрієв.

За його словами, представники адміністрації Трампа дедалі краще розуміють значення співпраці з Москвою для інтересів Сполучених Штатів.

"В адміністрації Трампа дедалі краще розуміють, що співпраця з Росією є життєво важливою для національних інтересів Сполучених Штатів", – заявив соратник Володимира Путіна в коментарі виданню Le Monde.

Дмитрієв також розповів, що 5 вересня спілкувався зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Стів і Джаред відіграють ключову роль у пошуку реалістичних компромісів", – зазначив він.

Росія розраховує на повернення європейських компаній до спільних проєктів зі США

Москва також сподівається на співпрацю з європейськими політиками та компаніями, які можуть бути зацікавлені в економічних зв’язках із Росією.

Дмитрієв заявив, що європейські компанії, зокрема французькі, нібито вже звертаються до російської сторони з бажанням долучитися до російсько-американських проєктів, які наразі обговорюються.

За словами Дмитрієва, співпраця між Європою та Росією також може відновитися завдяки політичним силам, прихильнішим до Москви. Серед них він назвав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Дмитрієв планує запросити її представників до Москви в грудні в межах підготовки до економічного форуму, який має відбутися в Росії у другому кварталі 2027 року.

РФ та США - зближення та спільні проєкти

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп зобов’язався закупити майже 5 мільйонів тонн російського дизельного пального. Під час зустрічі у Флориді представники американської сторони повідомили про цю угоду зненацька і закликали українську делегацію погодитися й припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Крім того, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували відновити постачання російських нафти й газу до Європи через Україну в межах післявоєнної економічної співпраці.

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