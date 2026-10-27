Удар РФ по мосту в Києві: Зеленський заявив про серйозну ескалацію проти логістики України

Також цілями російських атак були енергетика та звичайна міська архітектура.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна масована атака російських окупантів ракетами і дронами свідчить про серйозну ескалацію проти логістики України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, до 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території напередодні ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету.

"Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику", - зазначив глава держави.

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Як уточнив президент, загалом за цю ніч російськими загарбниками було запущено 16 балістичних ракет і більш ніж 280 дронів.

"На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що окупантами були завдані удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області:

"Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура".

Затримки в постачанні ППО

Як наголосив президент, "штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії".

"Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари. Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась", - заявив Зеленський.

Він подякував всім, хто справді підтримує український захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно.

"Треба наближати мир і рятувати життя", - підсумував президент.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі українська протиповітряна оборона збила або подавила 257 ворожих цілей, з яких – лише 2 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400".

У Києві закрили рух через Південний міст після російської атаки.

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