Нардепи від "УДАРу" не голосуватимуть за звільнення Наливайченка - Фірсов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Єгор Фірсов у коментарі журналістам.

Він пояснив цю позицію тим, що група “УДАР” не почула жодного аргументу на користь звільнення Наливайченка.

Фірсов висловив здивування з приводу того, як різко змінилася позиція ряду фракцій коаліції, зокрема, “Народного фронту”, “Батьківщини”, “Самопомочі”, які “до середи заявляли про те, що вони не будуть підтримувати президента. Я не знаю, що могло змінитися за цей короткий час. Може, раптом, погано почав працювати Наливайченко, але колеги показали свою непринциповість”.

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На запитання про торги ряду фракцій коаліції щодо привілеїв в обмін на голосування за відставку Наливайченка Фірсов відповів, що такі розмови точаться, але він нічого не знає конкретного про такі домовленості.

Коментуючи можливе призначення Василя Грицака на посаду голови СБУ, він зазначив: “Я бачив і Грицака, і Наливайченка в роботі, і якщо їх порівнювати, то Наливайченко, якщо не на голову, то як мінімум на три голови вище самого Грицака у професійному плані”.

“Грицак - це чисто технічна кандидатура. Я думаю, Порошенко керується тими ж принципами, що при своїх призначеннях, що ця кандидатура йому буде підкорятися, вона буде лояльною до нього і виконуватиме те, що говорить президент”, - сказав Фірсов.

Як відомо, у групі “УДАР” налічується 39 народних депутатів.

Як раніше повідомляв УНІАН, фракція "Самопоміч" готова проголосувати за подання президента України Петра Порошенка про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. Про це заявив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.