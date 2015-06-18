"Самопоміч" готова голосувати за відставку Наливайченка - Соболєв

Фракція "Самопоміч" проголосує за подання президента України Петра Порошенка про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

Про це написав народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

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"Нам треба звільняти кожного керівника силового органу, який провалює завдання боротьби, а не очолювання корупції. Наступні - Віктор Шокін та Арсен Аваков", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Наливайченка з посади голови СБУ.

Наливайченко був призначений головою СБУ 24 лютого 2014 року.