В Україні зареєстровано партію "УКРОП"
15 червня 2015 року Міністерство Юстиції України видало свідоцтво про реєстрацію політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».
Про це сьогодні повідомив один з лідерів партії, екс-віце-губернатор Дніпропетровської облдержадміністрації, член наглядової ради «Фонду оборони країни» Геннадій Корбан.
«Тепер кожен патріот і людина, яка готова захищати, оберігати і будувати нову Україну має можливість приєднатися до нас», - заявив Корбан.
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Він також поінформував, що найближчим часом буде проведено установчий з'їзд і опубліковані програма, декларація і статут нової партії.
«В історії української політики відкривається нова глава. Запам’ятайте цей день. Він може стати переломним для України і для тих, кому небайдужа доля нашої країни ", – підкреслив Геннадій Корбан.
Він також прокоментував ситуацію з логотипом партії: «З приводу логотипу можете не переживати. Питання авторського права врегульоване» .