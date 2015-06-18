В Україні зареєстровано партію "УКРОП"

Про це сьогодні повідомив один з лідерів партії, екс-віце-губернатор Дніпропетровської облдержадміністрації, член наглядової ради «Фонду оборони країни» Геннадій Корбан.

«Тепер кожен патріот і людина, яка готова захищати, оберігати і будувати нову Україну має можливість приєднатися до нас», - заявив Корбан.

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Він також поінформував, що найближчим часом буде проведено установчий з'їзд і опубліковані програма, декларація і статут нової партії.

«В історії української політики відкривається нова глава. Запам’ятайте цей день. Він може стати переломним для України і для тих, кому небайдужа доля нашої країни ", – підкреслив Геннадій Корбан.

Він також прокоментував ситуацію з логотипом партії: «З приводу логотипу можете не переживати. Питання авторського права врегульоване» .