В Україні зареєстровано партію "УКРОП"

18:01, 18 червня 2015
Політика
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15 червня 2015 року Міністерство Юстиції України видало свідоцтво про реєстрацію політичної  партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».

Фото с фейсбук-страницы Геннадия Корбана

Про це сьогодні повідомив один з лідерів партії, екс-віце-губернатор Дніпропетровської облдержадміністрації, член наглядової ради «Фонду оборони країни» Геннадій Корбан.

«Тепер кожен патріот і людина, яка готова захищати, оберігати і  будувати нову Україну має можливість приєднатися до нас», - заявив Корбан.

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Він також поінформував, що найближчим часом буде проведено установчий з'їзд і  опубліковані програма, декларація і статут нової партії.

 «В історії української політики відкривається нова глава. Запам’ятайте цей день. Він може стати переломним для України і для тих, кому небайдужа доля нашої  країни ", – підкреслив Геннадій Корбан.

Він також прокоментував ситуацію з логотипом партії: «З приводу логотипу можете не переживати. Питання авторського права  врегульоване» .

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