Корбан: Якщо в країні немає монополій - не потрібна і деолігархізація

Якщо в країні немає монополій, то їй не потрібна деолігархізація.

Таку думку в інтерв'ю газеті Метро Плюс висловив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан.

"Перш ніж говорити про вплив олігархів, потрібно говорити про вплив монополій, у тому числі політичних. Якщо в країні немає монополій – не потрібна і деолігархізації. Демонополізація в моєму уявленні – це правильний шлях", - заявив він.

Корбан каже, що люди звикли сприймати деолігархізацію як "роздягання або розкуркулення".

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"Відняти і поділити, згідно з пролетарським принципом. Між тим, у всіх нормальних країнах є безліч багатих людей, і вони нікому не заважають, а навпаки – збільшують ВВП своєї країни", - вважає він.

Також Геннадій Корбан підкреслив, що в парламенті на сьогоднішній день відчувається дефіцит конструктивних ідей.

"А чи багато в цьому парламенті професіоналів? Людей, які на практиці знають тонкощі державного управління, функціонування фінансової системи і таке інше?" - запитує він.

Екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА впевнений, що професіоналів у парламенті і в адміністрації президента критична меншість.