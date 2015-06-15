Корбан: Якщо в країні немає монополій - не потрібна і деолігархізація
Корбан каже, що люди звикли сприймати деолігархізацію як "роздягання або розкуркулення", хоча це не так.
Якщо в країні немає монополій, то їй не потрібна деолігархізація.
Таку думку в інтерв'ю газеті Метро Плюс висловив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан.
"Перш ніж говорити про вплив олігархів, потрібно говорити про вплив монополій, у тому числі політичних. Якщо в країні немає монополій – не потрібна і деолігархізації. Демонополізація в моєму уявленні – це правильний шлях", - заявив він.
Корбан каже, що люди звикли сприймати деолігархізацію як "роздягання або розкуркулення".
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"Відняти і поділити, згідно з пролетарським принципом. Між тим, у всіх нормальних країнах є безліч багатих людей, і вони нікому не заважають, а навпаки – збільшують ВВП своєї країни", - вважає він.
Також Геннадій Корбан підкреслив, що в парламенті на сьогоднішній день відчувається дефіцит конструктивних ідей.
"А чи багато в цьому парламенті професіоналів? Людей, які на практиці знають тонкощі державного управління, функціонування фінансової системи і таке інше?" - запитує він.
Екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА впевнений, що професіоналів у парламенті і в адміністрації президента критична меншість.