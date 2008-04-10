Турчинов погодився йти в мери, щоб ”вирвати Київ від урядовців...”

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що не відразу ухвалив рішення балотуватися в мери Києва, і довго розмірковував, перш ніж ухвалити таке відповідальне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив під час свого виступу на конференції міської організації БЮТ з формування виборчого списку для участі в дострокових виборах у Києві.

«Коли рада блоку запропонувала мені балотуватися, я дуже довго не давав згоди і довго думав, оскільки у мене є посада в уряді і я чесно виконую свої обов`язки. Але ще я дуже люблю Київ і розумію, що сьогодні потрібно не просто робити крок, а потрібно перемагати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр вважає, що команда БЮТ здатна зупинити корупцію в Києві і «вирвати Київ від урядовців і чинуш». «Ми збудуємо нові дороги, розв`яжемо проблему заторів, відремонтуємо каналізацію. Але ми не повинні забувати, що Київ – не просто столиця України і великий фінансово-економічний центр, але це ще й духовний центр нашої держави», - додав він.