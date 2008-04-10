У Єврокомісії кажуть, що Польща зобов’язалася підтримати переговори ЄС-РФ

Європейська Комісія відзначає, що Польща формально зобов’язалася зняти вето на переговори з Росією про нову угоду після зняття обмежень на імпорт польського продовольства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Амадео Альтафай ТАРДІО, коментуючи заяву Президента Польщі в інтерв’ю агентству “Reuters”.

“Польща формально зобов’язалася підтримати переговори про нову угоду як тільки російські обмеження про експорт продовольства будуть зняті. Єврокомісія впевнена, що технічні деталі для зняття таких обмежень можуть буди завершені протягом наступних тижнів”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що зазвичай Єврокомісія не коментує заяви окремих лідерів країн-членів і запропонував для отримання роз’яснень щодо позиції польської сторони звертатися напряму до польської влади.

Він також зазначив, що загалом Єврокомісія не змішує питання членства в НАТО зі справами ЄС.

“Оскільки питання розширення НАТО – це питання НАТО та його членів”, - сказав представник Єврокомісії.

Він також зазначив, що нова угода з Росією, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершився наприкінці 2007 року, має дати нові інструменти для посилення співпраці між ЄС та Росією.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня агентство «Рейтер» передало, що Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив про те, що Польща не зніме вето з переговорів за новою угодою про співпрацю Європейського Союзу і Росії доти, доки країни-члени Євросоюзу не допустять до Плану дій щодо членства в НАТО Грузію і Україну.