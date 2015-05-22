РФ розгорнула системи, які можуть використовуватися як ядерна зброя - НАТО

Про це заявив командувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає "РБК-Україна".

"Багато систем, які росіяни використовують для доставки ядерної зброї, є системами подвійного призначення - вони можуть використовувати як конвенціональні, так і ядерні боєприпаси - і деякі з цих систем розгорнуті", - сказав Брідлав.

Однак він додав, що немає прямих доказів розгортання ядерної зброї Росією. У той же час таке становище, за словами Брідлава, не означає, що цього не було зроблено. Брідлав не уточнив місця дислокації систем, про які говорив.

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Крім того, Брідлав підкреслив, що розгортання цих систем відбулося під час конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, 13 травня під час засідання комісії Україна-НАТО в Туреччині, генсек об'єднання Єнс Столтенберг заяивив, що Альянсу не подобаються плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Криму.

Кремль каже, що може розміщувати стільки ядерної зброї в Криму, скільки захоче.