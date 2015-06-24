У Олланда назвали неприйнятним шпигування США за союзниками

Про це заявив представник французького уряду Стефан Ле Фоль після екстреної наради, скликаної президентом Франції Франсуа Олландом, повідомляє Радіо Свобода.

Вчора ввечері сайт WikiLeaks спільно з газетою Liberation і сайтом Mediapart опублікували документи, в яких йдеться про те, що в період з 2006-го року по травень 2012 року Агентство національної безпеки США прослуховувало телефонні розмови і перехоплювало електронні повідомлення Франсуа Олланда, Ніколя Саркозі і Жака Ширака.

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В опублікованих матеріалах вказані номери мобільних телефонів багатьох чиновників, у тому числі президента. У них також міститься короткий виклад розмов між французькими офіційними особами з питань глобальної фінансової кризи, боргової кризи в Греції, відносин між адміністрацією президента Франції і урядом Німеччини.

Білий дім відмовився коментувати ці повідомлення, зазначивши, що американські спецслужби ведуть стеження тільки з метою забезпечення національної безпеки США.