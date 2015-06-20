Порошенко просить КС визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента

"Оскільки закон, конституційність якого оспорюється, не має нормативного характеру, Верховна Рада, прийнявши його, діяла всупереч нормам Конституції України, а отже, це суперечить ч. 2 ст. 19 КУ, яка зобов'язує парламент діяти на підставі і в межах повноважень і способом, передбаченим КУ, у зв'язку з цим прошу визнати закон України "Про позбавлення Януковича звання президента України" від 4 лютого 2015 року таким, що не відповідає Конституції України, тобто неконституційним", - йдеться у поданні Порошенко.

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У поданні президент також підкреслює, що, згідно з Конституцією, до компетенції парламенту не входить вирішення питання про позбавлення звання президента України, тому Верховна Рада України перевищила свої конституційні повноваження.

При цьому зазначається, що звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки його не було усунуто з посади в порядку імпічменту.

"Таким чином, Конституцією України встановлено єдиний випадок позбавлення звання президента України і не передбачено прийняття жодним органом влади окремого акта в будь-якій формі про позбавлення звання президента України", - зазначається в поданні.

Разом з тим Порошенко зазначає, що для позбавлення звання президента необхідно вносити зміни до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 лютого прийняла закон "Про позбавлення Віктора Януковича звання президента України".

Як наголошується в пояснювальній записці, «встановлено, що Янукович своїми діями узурпував владу і привів до підриву основ національної безпеки і оборони України, а також протиправного порушення прав і свобод людини».

«У зв'язку з тим, що чинне законодавство містить прогалини в частині правових наслідків самоусунення громадянина України від виконання повноважень президента України, а також вчинення ним дій, що загрожують керованості держави, територіальній цілісності й суверенітету України, масового порушення прав і свобод громадян, є гостра необхідність прийняття даного законопроекту, який позбавив би Януковича звання президента України», - сказано в документі.

17 червня парламентська газета «Голос України» опублікувала підписаний президентом Петром Порошенком Закон «Про позбавлення В. Януковича звання президента України».

Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після кількох місяців акцій протесту в Україні, які закінчилися кровопролиттям.