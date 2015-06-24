Усі фракції коаліції підтримують відставку Шевченка з посади - нардеп

Про це сказав перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук в коментарі агентству УНІАН.

Він зазначив, що «ми в Україні маємо парламентсько-президентську форму правління і тому і несемо відповідальність за весь наш уряд». «Всі фракції коаліції висловились щодо того, що ми вбачаємо в його поведінці дійсно корупційні складові, тому потрібно дійсно перевірити, за чий рахунок і скільки коштував цей переліт, кому належить цей літак», - додав Тетерук.

За його словами, завтра передбачається засідання ради коаліції за участю прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Тетерук додав, що позиція уряду щодо цього вже відома, оскільки Шевченку було запропоновано добровільно піти у відставку, проте той відмовився. Депутат нагадав, що після цього уряд України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Читайте також"Середньовічне інквізиційне судилище": Шевченко прокоментував розгляд його відставки

Тетерук повідомив, що в понеділок на засідання ради коаліції буде запрошено Шевченка, і «ми почуємо його аргументи, будемо бачити подання». Він не відкидає, що якщо всі звинувачення в корупційних діях підтвердяться, то вже на наступному пленарному тижні, можливо, 30 червня буде вирішено питання про відставку Шевченка Верховною Радою України.

Тетерук зазначив, що також може постати питання про відставку Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я. За словами депутата, міністра також планується заслухати на засіданні ради коаліції. «Вони (міністри- УНІАН) повинні працювати, а не марнувати час», - додав він.

Читайте такожУряд просить ВР звільнити міністра екології Шевченка

Як повідомляв УНІАН, уряд України на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

На засіданні уряду зазначалося, що в січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня о 14.30 вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня 2015 року о 16 год. (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.