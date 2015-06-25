Влада Вірменії пояснила подорожчання електроенергії посухою і падінням національної валюти

Прем'єр-міністр Вірменії Овік Абраамян пояснив, чому влада країни прийняла рішення підняти ціни на електроенергію, повідомляє Росбалт.

"Відразу хотів би зазначити, що жоден уряд, в тому числі і уряд Вірменії, не хоче підвищення тарифів на електроенергію. Однак уряд зобов'язаний враховувати об'єктивні реалії, які часто суттєво відрізняються від суспільного сприйняття цих реалій. У суспільстві поширена думка, що підвищення тарифів пов'язане зі зловживаннями ЕСА, кажучи мовою народу – грабунком. Не виключаю, що були зловживання", — сказав він.

Абраамян заявив, що ціна на електроенергію була збільшена з трьох причин. По-перше, 2015 видався маловодним роком, у зв'язку з чим гідроелектростанції не виробили достатньої кількості електроенергії. Крім того, на підвищення тарифів вплинув вимушений простій Вірменської АЕС у грудні 2013 року, який тривав 88 днів, а також девальвація національної валюти на 20%.

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За словами Абраамяна, розрахунки влади показали, що ціни на електроенергію зростуть для кожної сім'ї приблизно на 1,4 тис. драмів (близько $3), оскільки кожна родина в середньому споживає близько 200 кіловат-годин на місяць.

Як повідомлялося, Комісія з регулювання суспільних послуг Вірменії 17 червня прийняла рішення про підвищення тарифу на електроенергію з 1 серпня на 6,93 драма за кВт.ч (приблизно на 16,7%). Причому, "Електромережі Вірменії" у своїй заявці мали намір підняти тариф на 40,8%. Це викликало хвилю протестів населення.