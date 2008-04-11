Блок Черновецького назвав першу десятку свого виборчого списку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив список кандидатів у депутати Київради від блоку свого імені.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на міжпартійній конференції блоку, що відбулась у Будинку вчителя.

До першої п’ятірки виборчого списку увійшли нинішній заступник голови столичної міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА (№ 2 у виборчому списку), секретар Київради V скликання Олесь ДОВГИЙ (№ 3), лідер фракції Блоку Леоніда Черновецького у нинішньому скликанні депутатів Київради Денис КОМАРНИЦЬКИЙ (№ 4) і заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ (№ 5).

Наступними у списку відповідно стали перші заступники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО і Денис БАСС; депутати фракції Блоку Черновецького у Київраді Алла ШЛАПАК, Андрій ЗАЄЦЬ та Сергій БЕРЕЗЕНКО.

Характеризуючи кандидатів виборчого списку, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що, зокрема, О.ДОВГИЙ є «кращим спікером», А.ГОЛУБЧЕНКО – «один з кращих екс-віце-прем’єрів України», Д.БАСС – «досвідчений адміністратор», І.КІЛЬЧИЦЬКА багато зробила для киян.

На прес-конференції, що проходила після конференції, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що до блоку ввійшли три партії: Християнсько-ліберальна партія, партія «Зелена планета» та партія «Жінки України». Делегати конференції прийняли рішення підтримати кандидатуру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду Київського міського голови.

На прес-конференції нинішній міський голова повідомив, що він і його команда розраховують на перемогу на дострокових виборах мера столиці та Київради, що призначені на 25 травня. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що його не влаштовує формальна перемога, необхідна перемога, яка дозволить проводити кардинальні реформи у Київраді.

“За умови переконливої перемоги ми зможемо знову почати нову Україну і почати її з Києва”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що столиці України потрібен сильний, розумний і добрий мер. «Думаю, що ні в кого немає сумніву в тому, що мені притаманні якості успішної людини», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, усі перераховані вище якості притаманні йому та його команді.

Щодо того, скільки місць його команда планує отримати у Київраді нового скликання, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Ми налаштовані не на місця, ми будемо боротись за кожного виборця. Чим більше ми візьмемо голосів у Київраді, тим скоріше проходитимуть реформи, тим краще буде жити киянам, тим більше буде бюджет Києва і так далі».

Він також повідомив, що у разі обрання його мером планує реалізувати свою ідею щодо зменшення кількості депутатів у Київраді.