Мороз: Янукович буде опорою Віктора Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що антикризова коаліція не ініціюватиме імпічмент Президента, а навпаки буде його опорою, якщо він найближчим часом внесе кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи ініціюватиме антикризова коаліція імпічмент Президента, і як співпрацюватимуть В.ЯНУКОВИЧ з Віктором ЮЩЕНКОМ, у разі призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром, О.МОРОЗ сказав: «вони обидва Віктори, вони домовляться – це по-перше, а по-друге… навіщо це комусь потрібно».

О.МОРОЗ розповів, що вчора спілкувався з В.ЯНУКОВИЧЕМ і говорив йому, що після сформування професійного уряду і не виключено, що за участю «Нашої України» Президент знайде «у нас опору в своїх намірах відстоювати інтереси держави, її безпеки, здійснення зовнішньої політики». Водночас О.МОРОЗ зауважив, що сьогодні багато залежить від позиції Президента. «Але я не хочу на нього нібито вину перекладати, я йому ще раз в такий спосіб хочу сказати, при організації нормальної співпраці, яка потрібна державі, він тут знайде собі найліпшу опору у своїх діях як глава держави, і може в цьому не сумніватися».

При цьому О.МОРОЗ зауважив, що він як голова ВР в цьому зацікавлений, оскільки від цього залежить багато чого в державі.

О.МОРОЗ в черговий раз сказав про безпідставність розмов про розпуск парламенту. Він нагадав, що вчора повторно направив лист Президенту з поданням на кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА і, за словами О.МОРОЗА, Президент має повернути це подання в парламент не пізніше, ніж через 15 днів.

«А нас все підтягують штучно до придуманого 24 числа…», - зауважив О.МОРОЗ.