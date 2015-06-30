Сьогодні Рада може проголосувати за затримання та арешт глави Апеляційного суду Києва - Соболєв
Народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв зазначає, що питання про надання згоди на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка Верховна Рада може розглянути вже сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Щойно завершився Комітет (з питань правової політики та правосуддя – УНІАН), я голосував “за”. Наша фракція буде за це голосувати”, - сказав депутат.
Він висловив думку, що оскільки рішення комітету було одноголосним, то це рішення має пройти у парламенті.
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Крім того, відповідаючи на уточнення, чи може ВР розглянути це питання вже сьогодні, Соболєв зазначив, що це “ достатньо реально”.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання та арешт судді.