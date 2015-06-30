Сьогодні Рада може проголосувати за затримання та арешт глави Апеляційного суду Києва - Соболєв

13:31, 30 червня 2015
Політика
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Народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв зазначає, що питання про надання згоди на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка Верховна Рада може розглянути вже сьогодні.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Щойно завершився Комітет (з питань правової політики та правосуддя – УНІАН), я голосував “за”. Наша фракція буде за це голосувати”, - сказав депутат.

Він висловив думку, що оскільки рішення комітету було одноголосним, то це рішення має пройти у парламенті.

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Крім того, відповідаючи на уточнення, чи може ВР розглянути це питання вже сьогодні, Соболєв зазначив, що це “ достатньо реально”.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання та арешт судді.

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