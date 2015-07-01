Аваков разом зі спецпідрозділом терміново полетів у Миколаїв (фото)

11:38, 01 липня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков полетів у Миколаїв із терміновим візитом.

mvs.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба МВС. В повідомленні підкреслюється, що "візит пов’язаний із ситуацією з корупцією в міліції Миколаївщини".

Разом з Арсеном Аваковим у Миколаїв полетів спецпідрозділ МВС "Миротворець".

mvs.gov.ua

У МВС заявили, що під час візиту міністр "прийме низку важливих кадрових рішень для подолання систематичної корупції в міліції області".

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