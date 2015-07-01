Аваков разом зі спецпідрозділом терміново полетів у Миколаїв (фото)

Про це повідомляє прес-служба МВС. В повідомленні підкреслюється, що "візит пов’язаний із ситуацією з корупцією в міліції Миколаївщини".

Разом з Арсеном Аваковим у Миколаїв полетів спецпідрозділ МВС "Миротворець".

У МВС заявили, що під час візиту міністр "прийме низку важливих кадрових рішень для подолання систематичної корупції в міліції області".