Аваков разом зі спецпідрозділом терміново полетів у Миколаїв (фото)
11:38, 01 липня 2015Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков полетів у Миколаїв із терміновим візитом.
Голова МВС терміново відбув у Миколаїв / mvs.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба МВС. В повідомленні підкреслюється, що "візит пов’язаний із ситуацією з корупцією в міліції Миколаївщини".
Разом з Арсеном Аваковим у Миколаїв полетів спецпідрозділ МВС "Миротворець".
Разом з ним вилетів спецпідрозділ "Миротворець" / mvs.gov.ua
У МВС заявили, що під час візиту міністр "прийме низку важливих кадрових рішень для подолання систематичної корупції в міліції області".
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