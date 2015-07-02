У Держдумі запропонували розірвати договір про державний кордон між Україною і РФ

Про це повідомляє "Известия".

Чинний документ визначає окупований зараз Кримський півострів як частину України, що, на думку Федорова, може використовуватися як аргумент проти Росії "її недругами".

Для уникнення правових колізій депутат пропонує голові Держдуми розпочати процес щодо денонсації спірного, на його думку, договору.

Сам договір про державний кордон між Україною та Росією готувався кілька років, а основні суперечки відбувались з приводу поділу водного кордону Керченської протоки.

У результаті питання про межі між акваторіями двох держав на папері залишилося відкритим, однак нині окупований Кримський півострів був визначений як територія України.

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"Рішення про возз'єднання з Кримом вже прийнято і реалізовано, так що зараз нам необхідно привести в порядок міжнародні договори у відповідність з прийнятим на конституційному рівні рішенням. Їх треба переглянути, щоб юридично всі документи відповідали Основному закону", - сказав Федоров.

"Договір про державної кордоні Росії та України у сьогоднішньому вигляді не може існувати, і його потрібно денонсувати", - заявив депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Росії розглядає можливість ліквідації «міністерства у справах Криму». За словами джерела в адміністрації президента РФ, навколо окупованого Криму останнім часом йшла боротьба декількох груп впливу.