Шульц: анексія Криму Росією не зупинить Україну на шляху до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час зустрічі з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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"Незаконна анексія Криму Російською Федерацією не може зупинити Україну на її шляху до Європи, і не може зупинити нас у тому, щоб вважати Україну нашим союзником в утвердженні наших спільних європейських цінностей", - наголосив Мартін Шульц.