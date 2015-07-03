Шульц: анексія Криму Росією не зупинить Україну на шляху до ЄС
10:56, 03 липня 2015Політика
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Незаконна анексія Криму Російською Федерацією не зупинить Україну на шляху до Євросоюзу.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час зустрічі з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві.
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"Незаконна анексія Криму Російською Федерацією не може зупинити Україну на її шляху до Європи, і не може зупинити нас у тому, щоб вважати Україну нашим союзником в утвердженні наших спільних європейських цінностей", - наголосив Мартін Шульц.
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