Голова Європарламенту попередив, що Путін домагається розколу Європи

Таку заяву зробив голова Європарламенту Мартін Шульц в інтерв’ю німецькому тижневику Die Zeit, передає DW.DE. "Ми повинні усіма засобами протистояти намаганням Путіна розколоти ЄС і впливати всередині Євросоюзу", - заявив Мартін Шульц.

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При цьому він наголосив, що непередбачуваність російської сторони зросла.

За словами Мартіна Шульца, одностайна політика ЄС у питанні санкцій проти Москви у зв’язку з конфліктом на Донбасі насправді є значним зовнішньополітичним успіхом. "Однак, здається, серед частини європейців російська пропаганда виявилася успішною", - додав голова Європарламенту. Як приклади він назвав ультраправу французьку партію "Національний фронт", яка отримує кредити від російських банків, а також "тих чи інших прем’єр-міністрів, які більш чи менш відкрито домагаються прихильності Путіна".

Перший крок до розв'язання українського конфлікту, на думку Мартіна Шульца, полягає в тому, щоб зробити його не російсько-американською, а європейською темою. Це, за його словами, дозволило б Володимиру Путіну зберегти обличчя в нинішній ситуації. Мовляв, тоді він міг би сказати: дивіться, це - внутрішньоєвропейська проблема, я веду переговори щодо її розв'язання з Європою, а не США. На думку Мартіна Шульца, США не можуть "вирішити цю проблему", навпаки, "яструби, перш за все опозиція у складі республіканців, намагаються підігріти її".

Попри конфлікт в Україні, голова Європарламенту наполягає на необхідності хороших відносин з Росією. "Євросоюз, який має умиротворених, стабільних сусідів, був би набагато сильнішим також відносно США чи Китаю, ніж Євросоюз, який постійно поглинутий кризами серед своїх сусідів", - наголосив Мартін Шульц.